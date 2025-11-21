صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ، 171 سکیمیں ناقص قرار، 149 سکیموں میں نمایاں خامیاں

  • فیصل آباد
ترقیاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ، 171 سکیمیں ناقص قرار، 149 سکیموں میں نمایاں خامیاں

ٹی ایچ کیوز ہسپتالوں کی ری ویمپنگ، 6کالجز کی تعمیر و مرمت، سی پی او اور آر پی او کمپلیکسزسمیت مختلف سرکاری منصوبوں میں سے22سکیموں میں ناقص کوالٹی کی نشاندہی کی گئی :رپورٹ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اربن یونٹ کی جاری کردہ تھرڈ پارٹی آڈٹ رپورٹ نے متعدد سکیموں میں سنگین نوعیت کی خامیوں اور ناقص کام کی نشاندہی کر دی ہے ، جس کے بعد ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ رپورٹ میں ہزاروں سکیموں کے معیار اور موجودہ صورتحال کا تکنیکی تجزیہ شامل ہے جسے فیصلہ ساز اداروں کیلئے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔اربن یونٹ کی جانب سے فیصل آباد کی 3347مختلف ترقیاتی سکیموں کا تھرڈ پارٹی ایویلیوایشن کیا گیا، جس میں حیران کن انکشافات سامنے آئے۔

171سکیموں میں تعمیراتی کام مطلوبہ معیار کے مطابق نہ ہونے کے باعث انہیں واضح طور پر ناقص قرار دیا گیا ہے ۔ ٹی ایچ کیوز ہسپتالوں کی ری ویمپنگ، 6کالجز کی تعمیر و مرمت، سی پی او اور آر پی او کمپلیکسز سمیت مختلف سرکاری منصوبوں میں سے 22 سکیموں میں خاص طور پر ناقص کوالٹی کی نشاندہی کی گئی، جہاں تعمیراتی کام پائیداری کے بنیادی تقاضے بھی پورے نہیں کرتا۔149سکیموں میں نمایاں خامیاں پائی گئیں 1964سکیموں کو مجموعی طور پر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے ۔ رپورٹ میں 88سکیموں کو بہترین قرار دیا گیا ادھر انتظامیہ نے رپورٹ کے اجراء کے بعد متعلقہ محکموں کو فوری اصلاحی اقدامات کرنے کی سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔

 

 

