میانوالی:افغانوں، کالعدم تنظیم کے افراد کیخلاف سرچ آپریشن
ضمنی الیکشن میں سکیورٹی کو فول پروف بنانے کیلئے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں
میانوالی (نامہ نگار)میانوالی پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں کومبنگ اور سرچ آپریشنز کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ۔ وزیرِاعلیٰ اور آئی جی پنجاب کے خصوصی احکامات کی روشنی میں ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی زیر نگرانی غیر قانونی مقیم افغان شہریوں،کالعدم ٹی ایل پی کے کے خلاف کارروائیاں اور پی پی 87 کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں سکیورٹی کو فول پروف بنانے کی غرض سے روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں گھروں اور ڈیرہ جات کی تلاشی لی گئی جبکہ شہریوں کی ویریفکیشن پولیس ایپلیکیشن کے ذریعے کی گئی۔