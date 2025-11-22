نیاب میں تیل دار فصلوں کے قومی فیلڈ ڈے کا انعقاد
پاکستان جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں ایم کردار ادا کر رہا: ڈاکٹر شکیل عباس
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زرعی تحقیقی مرکز نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ بایالوجی (نیاب) میں تیل دار فصلوں بالخصوص ارنڈ (کیسٹر بین) اور تل (سیسمی) کے حوالے سے قومی فیلڈ ڈے منعقد کیا گیا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈاکٹر شکیل عباس روفی، ممبر سائنس پی اے ای سی تھے ۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے ذریعے ملک کی سماجی و معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ کمیشن پائیدار ترقی کے اہداف اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے ۔ڈاکٹر شکیل نے بتایا کہ پی اے ای سی کے چار زرعی تحقیقی مراکز فصلوں کی بہتری اور غذائی تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہیں جبکہ چھ نیوکلیئر پاور پلانٹس قومی گرڈ کو 3530 میگاواٹ ماحول دوست اور قابل بھروسہ توانائی فراہم کر رہے ہیں۔اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر ایم یوسف سلیم، ڈی جی ایگری اینڈ بائیوٹیک نے تقریب کے کامیاب انعقاد پر نیاب کو مبارکباد دی۔ڈائریکٹر نیاب ڈاکٹر عظمیٰ مقبول نے شرکاء کا خیرمقدم کرتے ہوئے فیلڈ ڈے کے مقاصد بیان کیے اور بتایا کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پالیسی کے تحت ارنڈ اور تل کی پیداوار کے فروغ کے لیے یہ قومی تقریب منعقد کی گئی ہے ۔ انہوں نے نیاب کے مختلف تحقیقی ڈویژنوں کا تعارف بھی پیش کیا۔