ماڈل ریڑھی بازار منصوبے میں توسیع، مزید 12 بازار تیار
کمشنر نے ماڈل بازاروں کیلئے 70 نئی ریڑھیاں کارپوریشن ٹیم کے حوالے کر دیں
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے شہری خوبصورتی اور روزگار کی فراہمی کے اقدامات کے تحت فیصل آباد میں ماڈل ریڑھی بازار منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ۔ شہر کی مختلف شاہرات پر مزید 12 نئے ماڈل ریڑھی بازار لگانے کیلئے تیار ہیں، جبکہ اس سے قبل 9 ماڈل ریڑھی بازار پہلے ہی فعال ہو چکے ہیں۔ کمشنر/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن راجہ جہانگیر انور نے ماڈل بازاروں کے لیے 70 نئی ریڑھیاں کارپوریشن ٹیم کے حوالے کر دیں۔ حکام کے مطابق مجموعی طور پر 400 ریڑھیوں پر مشتمل ماڈل بازار قائم کیے جائیں گے ۔کمشنر نے کہا کہ ماڈل ریڑھی بازار وزیراعلیٰ پنجاب کا انقلابی پروگرام ہے جس کے ذریعے نہ صرف ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی بلکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ اور تجاوزات کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا۔انہوں نے بتایا کہ ماڈل بازاروں کیلئے ریڑھی فروشوں کی رجسٹریشن جاری ہے ۔ ہر ریڑھی پر رجسٹریشن نمبر اور ٹریکر نصب کیا جائے گا۔ کمشنر نے کہا کہ ریڑھی فروشوں کو بہتر اور خوشگوار کاروباری ماحول فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔