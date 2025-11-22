ایف ڈی اے کا تجاوزات اور ناجائز قبضوں کیخلاف آپریشن
عارضی تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا اور سڑک پر رکھا گیا سامان قبضے میں لے لیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ضلع بھر میں تجاوزات اور ناجائز قبضوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ و انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کیں۔کارروائی کے دوران نڑوالا روڈ کے قریب شاہراہ پر قائم عارضی تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا اور سڑک پر رکھا گیا کاروباری سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ تجاوزات کے باعث ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ اور پیدل چلنے والوں کو مشکلات پیش آ رہی تھیں۔اسی طرح ایک دوسری کارروائی میں فیض آباد فلیٹس میں قائم ناجائز قبضہ ختم کروا دیا گیا اور غیر قانونی تعمیرات، جن میں دیواریں اور دیگر ڈھانچے شامل تھے ، مسمار کر دیئے گئے ۔آپریشن ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج کی نگرانی اور اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انجام دیا گیا۔ایف ڈی اے انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی، اور آئندہ ایسی قانون شکنی پر فوجداری مقدمات درج کرنے کی بھی وارننگ جاری کی گئی ہے ۔