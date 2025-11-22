صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ ٹیک سنگھ:موبائل شاپ میں نقب زنی، لاکھوں کے موبائل چوری

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ:موبائل شاپ میں نقب زنی، لاکھوں کے موبائل چوری

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شورکوٹ روڈ پر الہلال چوک کے قریب علی موبائل شاپ میں گزشتہ رات نامعلوم ملز موں نے چھت میں نقب لگا کر لاکھوں روپے مالیت کے جدید موبائل فونز اور قیمتی اسیسریز چوری کر لیں۔۔۔

واردات کا علم ہونے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کیے گئے اور ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق سردیوں کے آغاز کے ساتھ شہر اور گردونواح میں چوری کی وارداتوں میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔تاجر برادری اور شہریوں نے ضلعی پولیس سے گشت اور نگرانی مزید مؤثر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

