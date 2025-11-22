صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم عمر اور ان ٹرینڈ ڈرائیورز سے حادثات میں اضافہ، ٹریفک جام

  • فیصل آباد
کم عمر اور ان ٹرینڈ ڈرائیورز سے حادثات میں اضافہ، ٹریفک جام

چناب نگر (نامہ نگار )شہر بھر میں کم عمر اور غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز کی وجہ سے حادثات میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔۔۔

 موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے والے ناتجربہ کار کم عمر ڈرائیور مین بازار سمیت مصروف شاہراہوں پر گھنٹوں ٹریفک جام کا باعث بن رہے ہیں۔شہریوں کے مطابق ٹریفک پولیس اہلکار داخلی و خارجی راستوں پر ناکے لگانے تک محدود ہیں اور شہر کے اندر ٹریفک مینجمنٹ پر توجہ نہیں دے رہے ۔سماجی حلقوں نے ڈی پی او اور ڈی ایس پی ٹریفک سے مطالبہ کیا ہے کہ سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے صرف لائسنس یافتہ افراد کو ہی ڈرائیونگ کی اجازت دی جائے ۔

