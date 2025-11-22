جھنگ: گیس لیکیج سے گھر میں آگ، سامان جل کر راکھ
کچن کے اندر کھانا پکاتے ہوئے گیس لیکیج ہوئی ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ سٹی میں سلنڈر سے گیس لیکیج کے باعث ایک گھر میں آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں گھر کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان پیش نہیں آیا۔جوڑا کنویں کے قریب واقع دو منزلہ گھر کی اوپر والی منزل میں کچن کے اندر کھانا پکاتے ہوئے ایل پی جی سلنڈر میں گیس لیکیج ہوئی جس سے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے ساتھ والے کمرے کو بھی لپیٹ میں لے لیا جہاں رکھا ہوا سامان مکمل طور پر جل گیا۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو فائر فائٹرز موقع پر پہنچے اور آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری رکھا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعے میں کسی شخص کے زخمی ہونے یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔