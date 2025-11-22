صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی تبدیلی والی نہیں ٹونے والی سرکار تھی:بیرسٹر عمراحمدمنے خان

  • فیصل آباد
پی ٹی آئی تبدیلی والی نہیں ٹونے والی سرکار تھی:بیرسٹر عمراحمدمنے خان

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمراحمدمنے خان نے کہاہے کہ 2017میں میاں نوازشریف کے خلاف سازش کرکے بشری بی بی کے جادو ٹونے سے ملک چلایاگیا اور بنی گالا کومنی گالابنادیاگیا۔۔۔

برطانوی جریدے نے سابق خاتون اول سے متعلق رپورٹ میں سب کچھ واضح کردیاہے قوم کوعلم ہوگیاہے پی ٹی آئی تبدیلی والی نہیں ٹونے والی سرکار تھی۔اب اس کا سیاسی کردار ختم ہورہاہے عوام موجودہ حکومت کی کارکرردگی سے مطمئن ہیں ضمنی الیکشن میں تمام حلقوں سے میاں نوازشریف کے نامزد امیدوار واضح اکثریت سے منتخب ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن