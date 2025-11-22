پی ٹی آئی تبدیلی والی نہیں ٹونے والی سرکار تھی:بیرسٹر عمراحمدمنے خان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمراحمدمنے خان نے کہاہے کہ 2017میں میاں نوازشریف کے خلاف سازش کرکے بشری بی بی کے جادو ٹونے سے ملک چلایاگیا اور بنی گالا کومنی گالابنادیاگیا۔۔۔
برطانوی جریدے نے سابق خاتون اول سے متعلق رپورٹ میں سب کچھ واضح کردیاہے قوم کوعلم ہوگیاہے پی ٹی آئی تبدیلی والی نہیں ٹونے والی سرکار تھی۔اب اس کا سیاسی کردار ختم ہورہاہے عوام موجودہ حکومت کی کارکرردگی سے مطمئن ہیں ضمنی الیکشن میں تمام حلقوں سے میاں نوازشریف کے نامزد امیدوار واضح اکثریت سے منتخب ہوں گے ۔