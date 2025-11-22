صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی کو حبس بے جا میں رکھنے والے 5 افراد پر مقدمہ

  • فیصل آباد
لڑکی کو حبس بے جا میں رکھنے والے 5 افراد پر مقدمہ

ذوالفقار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اقرا کو قید کرکے تشدد کا نشانہ بنایا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)لڑکی کو زبردستی قید کرکے حبس بے جا میں رکھنے والے پانچ ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ساندل بار کے علاقہ 57 ج ب میں شازیہ نامی خاتون نے پولیس کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ملزم ذوالفقار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کی بیٹی اقرا کو زبردستی قید کرکے تشدد کا نشانہ بنایا اور استفسار کرنے پر انہیں بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن