لڑکی کو حبس بے جا میں رکھنے والے 5 افراد پر مقدمہ
ذوالفقار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اقرا کو قید کرکے تشدد کا نشانہ بنایا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)لڑکی کو زبردستی قید کرکے حبس بے جا میں رکھنے والے پانچ ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ساندل بار کے علاقہ 57 ج ب میں شازیہ نامی خاتون نے پولیس کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ملزم ذوالفقار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کی بیٹی اقرا کو زبردستی قید کرکے تشدد کا نشانہ بنایا اور استفسار کرنے پر انہیں بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔