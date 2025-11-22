صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں ،17ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن \"کرائم فری پنجاب\" کے تحت ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔چنیوٹ پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17 ملز موں کو گرفتار کیا۔۔۔

 اشتہاری ملزمان میں سے 2 گرفتار کیے گئے جبکہ 15 ملزمان منشیات، گیس ریفلنگ، سموگ اور تیز رفتاری کے جرائم میں ملوث تھے ۔ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 2,694 مشکوک افراد اور 848 مشکوک گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 200 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے ۔

 

