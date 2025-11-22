صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر :سیوریج لائنوں کی تباہ حالی، عمارتیں متاثر ہونے لگیں

  • فیصل آباد
چناب نگر :سیوریج لائنوں کی تباہ حالی، عمارتیں متاثر ہونے لگیں

غیر معیاری میٹریل کے استعمال کے باعث سیوریج پائپ جگہ جگہ سے لیک

چناب نگر (نامہ نگار )شہر بھر میں زیرِ زمین سیوریج لائنوں کی ٹوٹ پھوٹ نے گلیوں اور بازاروں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ۔ شہریوں کے مطابق غیر معیاری میٹریل کے استعمال کے باعث سیوریج پائپ جگہ جگہ سے لیک اور منہدم ہو رہے ہیں، جس سے گندا پانی زمین میں جذب ہو کر گھروں، دکانوں اور دیگر عمارتوں کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے ۔پی سی سی، سولنگ اور کارپٹڈ سڑکیں بھی شدید خراب ہو رہی ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے سیوریج سسٹم کا فوری سروے اور ازسرِنو معیاری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے ، تاکہ ممکنہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔

 

