طالبات کی ویڈیو وائرل کر دی گئی ، والدین کااحتجاج
سکول انتظامیہ سے ملزمان کی نشاندہی اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )تھانہ ٹھیکریوالا کے علاقہ چک 275 ج ب پینسرہ میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کی طالبات کی ویڈیو بنانے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے واقعے پر والدین نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے ۔والدین نے ویڈیو دیکھنے کے بعد بچیوں کو سکول جانے سے روک دیا اور سکول انتظامیہ سے ملزمان کی نشاندہی اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سکول ہیڈ مسٹریس نے نامعلوم افراد کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواست سائبر کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ فیصل آباد کو جمع کرواتے ہوئے ملز موں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔واقعہ نے علاقے میں والدین اور شہریوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے ، اور سکول انتظامیہ نے تحفظات کے پیش نظر فوری اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا ہے ۔