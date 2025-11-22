الیکشن جیت کر ترقیاتی کاموں کے ریکارڈ توڑ دونگا: آزاد علی تبسم
بلوچنی (نمائندہ دنیا ) مسلم لیگ ن کے نامزد امیدوار پی پی 98 آزاد علی تبسم نے کہا ہے کہ حلقہ کی عوام نے گلی، بازار اور محلوں میں جلسے جلوس کے ذریعے ان کی کامیابی کو یقینی بنایا ہے۔۔۔
آزاد علی تبسم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چودھری محمد عاصم نذیر سابق ایم این اے ، رانا شعیب ادریس خان سابق ایم پی اے ، عطا اللہ مختار باجوہ، طاہرہ احمد کھچی، وسیم الحسن چٹھہ، ملک زاہد محمود، مرزا یاسین، مرزا بابر حمید اور دیگر لیگی رہنماؤں و کارکنوں نے اس کامیابی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے ۔انہوں نے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ کامیاب ہونے پر وہ اپنے پہلے ایم پی اے دور کے کاموں کے ریکارڈ کو توڑیں گے ۔