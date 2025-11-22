گھریلو صارفین کو گیس کی محدود فراہمی پر شدید مشکلات
پریشر کم ہونے کی وجہ سے کھانا پکانا اور دیگر روزمرہ امور انجام دینا مسئلہ بن گیا
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )گھریلو صارفین نے سوئی گیس کی محدود فراہمی اور لوڈشیڈنگ کے اوقات میں اضافہ کے خلاف شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ رہائشی علاقوں میں صبح اور شام کے اوقات میں گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے کھانا پکانا اور دیگر روزمرہ امور انجام دینا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے ۔عوامی حلقوں نے بتایا کہ گیس کی کمی کی وجہ سے بچے اسکول اور گھر کے افراد ملازمت پر بھوکے جاتے ہیں، جبکہ شام کے وقت بھی گیس نہ آنے سے گھریلو معمولات بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں گیس کی فراہمی کا ٹائم ٹیبل بڑھایا جائے اور پریشر میں بہتری لائی جائے تاکہ گھریلو صارفین کو فوری ریلیف مل سکے ۔شہریوں نے حکومت اور سوئی گیس انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے گیس کے شیڈول میں مناسب تبدیلی اور بہتری یقینی بنائی جائے ۔