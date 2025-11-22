صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ڈی پی او کی جامعہ مسجد میں کھلی کچہری ، مسائل سنے

  فیصل آباد
چنیوٹ:ڈی پی او کی جامعہ مسجد میں کھلی کچہری ، مسائل سنے

متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت،فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کا حکم

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد نے جامعہ مسجد علی المرتضیٰ، جھنگ روڈ چنیوٹ میں جمعتہ المبارک کے موقع پر کھلی کچہری لگائی۔ جس میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسروں اور نمازیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈی پی او عبداﷲ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت دی اور کمپلینٹ سیل کو درخواستوں کی دادرسی کے بعد فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔

 

