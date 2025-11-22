کوڑا جلانے سے سموگ میں اضافہ، محکمہ ماحولیات خاموش
ضلع کچہری کمپلیکس میں سرکاری ملازمین کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کو معمول بنا چکے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ ماحولیات کی عدم توجہی کے باعث سموگ پر قابو پانے کے حکومتی اقدامات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ضلع کچہری کمپلیکس میں سرکاری ملازمین کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کو معمول بنا چکے ہیں، جس سے فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ ہو گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت نے سموگ کے پیش نظر کوڑا جلانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے ، مگر محکمہ ماحولیات کی چشم پوشی کے باعث ملازمین مسلسل کوڑے کو آگ لگا رہے ہیں جس سے دھواں فضا میں پھیل رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کوڑا اٹھانے کے بجائے جلایا جاتا ہے ، اور آگ دن بھر سلگتی رہتی ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق متعدد شکایات کے باوجود متعلقہ محکمے کی جانب سے کسی ذمہ دار کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، جس کے باعث شہری سانس کی بیماریوں اور دیگر مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔