پینسرہ:فیکٹری دھماکا کے ذمہ داران کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا )پاکستان کے تیسرے بڑے شہر میں واقع فیکٹریوں میں محکمانہ غفلت کے نتیجے میں 20 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ چیئرمین پاکستان لیبر قومی موومنٹ، بابا لطیف انصاری نے دنیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی قوانین پر عمل ہوتا تو یہ المناک واقعہ پیش نہ آتا۔بابا لطیف انصاری نے کہا کہ محکمہ ماحولیات، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ ادارے اپنی ذمے داری پوری نہ کرنے کے باعث آئے روز ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں، جس میں عام مزدور اور غریب شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 

 

