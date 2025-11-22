رسول اﷲؐ کے اسوہ حسنہ پر عمل ہی کامیابی کا راستہ:مولانا قاری محمد سلمان
چناب نگر (نامہ نگار )انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات مولانا قاری محمد سلمان عثمانی نے کہا ہے کہ رسول اﷲ ﷺ کے اسوہ حسنہ پر عمل کیے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔۔۔
عشقِ مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ حضور ﷺ کا ذکر ہر سانس کے ساتھ کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ معاشرے سے نفرتوں کے خاتمے اور اتحاد کے فروغ کے لیے نبی کریم ﷺ کے پیغامِ رحمت کو اپنانا ہوگا۔ حکمران نظامِ مصطفیٰ ﷺ کو عملی طور پر نافذ کریں جبکہ عوام اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کریں۔مولانا سلمان عثمانی نے کہا کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دیں گے ۔