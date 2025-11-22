صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :گرین الیکٹرک بس منصوبہ، انتظامیہ کی تیاریاں تیز

  • فیصل آباد
ٹو بہ :گرین الیکٹرک بس منصوبہ، انتظامیہ کی تیاریاں تیز

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے زیر تعمیر چارجنگ سٹیشن ،بس سٹاپس کا معائنہ کیا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )و زیرِ اعلیٰ پنجاب کے ماحول دوست گرین الیکٹرک بس منصوبے پر عملدرآمد کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ منصوبے کے جلد آغاز کے لیے متحرک ہے ۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے زیر تعمیر چارجنگ سٹیشن اور بس سٹاپس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری آر ٹی اے محسن ریاض اور چیف آفیسر ضلع کونسل کاشف گجر بھی موجود تھے ۔ڈی سی نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ منصوبے کو معیاری اور مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسیں شہریوں کو آرام دہ، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کریں گی، جبکہ اس منصوبے سے ٹریفک دباؤ اور فضائی آلودگی میں نمایاں کمی آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن