ٹو بہ :گرین الیکٹرک بس منصوبہ، انتظامیہ کی تیاریاں تیز
ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے زیر تعمیر چارجنگ سٹیشن ،بس سٹاپس کا معائنہ کیا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )و زیرِ اعلیٰ پنجاب کے ماحول دوست گرین الیکٹرک بس منصوبے پر عملدرآمد کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ منصوبے کے جلد آغاز کے لیے متحرک ہے ۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے زیر تعمیر چارجنگ سٹیشن اور بس سٹاپس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری آر ٹی اے محسن ریاض اور چیف آفیسر ضلع کونسل کاشف گجر بھی موجود تھے ۔ڈی سی نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ منصوبے کو معیاری اور مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسیں شہریوں کو آرام دہ، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کریں گی، جبکہ اس منصوبے سے ٹریفک دباؤ اور فضائی آلودگی میں نمایاں کمی آئے گی۔