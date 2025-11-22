صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران تفتیش زیر حراست ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)دوران تفتیش زیر حراست ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ چک جھمرہ پولیس کے زیر حراست ڈکیتی کے ملزم اشرف نے دوران واردات استعمال ہونے والا اسلحہ چھپانے کا انکشاف کیا جو کہ ملزم کی نشاندہی پر برآمد کرلیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

