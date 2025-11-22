الیکشن عملے کوتبدیل کرکے مرضی کے نتائج حاصل کئے جائینگے :خواجہ اسداعجازمنا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پی پی116سے آ زاد امیدوارخواجہ اسداعجازمنانے اپنے حلقہ کے الیکشن عملے کوتبدیل کرکے زرعی یونیورسٹی سے عملہ لگانے کے فیصلے کو مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی پلاننگ قرار دے دیاہے۔۔۔
سرکاری امیدوار اور ان کے بزرگ کا یونیورسٹی پر مکمل کنٹرول اورآ فیسرز زیر اثرہیں اس لئے انہوں نے حکومتی مشینری کے استعمال میں بھی طاقت کااستعمال کیا ہے ۔ردعمل میں ان کاکہناتھاکہ حکومتی امیدوار کواپنی شکست کاعلم ہوچکاہے اس لئے انہوں نے دھاندلی کے لئے یونیورسٹی سے اپنافرمہ برداردعملہ لگوالیاہے ۔