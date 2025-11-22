صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا: اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ، تعمیراتی کام متاثر

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا: اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ، تعمیراتی کام متاثر

بھٹہ مالکان نے اینٹوں کا ریٹ 20 سے بڑھا کر 22 ہزار روپے فی ہزار کر دیا

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)بھٹہ مالکان نے اینٹوں کے نرخوں میں خودساختہ اضافہ کر دیا ہے ، جس کے باعث تعمیراتی کاموں میں مصروف شہری اور بلڈرز شدید پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ذرائع کے مطابق بھٹہ مالکان نے اینٹوں کا ریٹ 20 سے بڑھا کر 22 ہزار روپے فی ہزار اینٹ کر دیا ہے ، جس سے تعمیراتی لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ اینٹوں اور دیگر تعمیراتی میٹریل کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ان کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہا ہے ۔ضلع انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ بھٹہ مالکان کی من مانیوں پر پابندی لگائی جائے اور سرکاری نرخنامے کے مطابق اینٹوں کی فروخت کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن