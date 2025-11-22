ٹھیکریوالا: اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ، تعمیراتی کام متاثر
بھٹہ مالکان نے اینٹوں کا ریٹ 20 سے بڑھا کر 22 ہزار روپے فی ہزار کر دیا
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)بھٹہ مالکان نے اینٹوں کے نرخوں میں خودساختہ اضافہ کر دیا ہے ، جس کے باعث تعمیراتی کاموں میں مصروف شہری اور بلڈرز شدید پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ذرائع کے مطابق بھٹہ مالکان نے اینٹوں کا ریٹ 20 سے بڑھا کر 22 ہزار روپے فی ہزار اینٹ کر دیا ہے ، جس سے تعمیراتی لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ اینٹوں اور دیگر تعمیراتی میٹریل کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ان کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہا ہے ۔ضلع انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ بھٹہ مالکان کی من مانیوں پر پابندی لگائی جائے اور سرکاری نرخنامے کے مطابق اینٹوں کی فروخت کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔