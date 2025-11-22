نامعلوم چور نجی ہسپتال سے لاکھوں روپے مالیت کے تار لے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور نجی ہسپتال سے لاکھوں روپے مالیت کے تار بجلی چوری کر کے لے گئے ۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ جناح کالونی میں واقع نجی ہسپتال سے نامعلوم چور چھ لاکھ روپے مالیت کے 300 فٹ تار بجلی چوری کر کے باسانی فرار ہو گئے پولیس نے محمد احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔
