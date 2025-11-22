صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا پر چوری کے طریقوں کی ویڈیوز، نوجوان متاثر

  • فیصل آباد
بے روزگار نوجوان انہی ویڈیوز سے طریقے سیکھ کر وارداتیں کرتے ہیں

چناب نگر (نامہ نگار)شہریوں کے مطابق سوشل میڈیا پر موٹر سائیکلوں کے ہینڈل لاک اور وائر لاک توڑنے کی ویڈیوز کی بھرمار نوجوانوں میں موٹر سائیکل چوری کے رجحان میں اضافہ کر رہی ہے ۔ بے روزگار نوجوان انہی ویڈیوز سے طریقے سیکھ کر پہلے اپنی بائیکوں پر پریکٹس کرتے ہیں اور بعدازاں وارداتیں شروع کر دیتے ہیں۔چوری شدہ موٹر سائیکلیں بعض مکینک اور اسپیئر پارٹس فروش سستے داموں خرید کر پرزہ جات کی صورت میں فروخت کر دیتے ہیں، جس سے پولیس کیلئے وصولی مشکل ہو جاتی ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا سے ایسا مواد ہٹایا جائے ، نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لایا جائے اور شہر میں سی سی ٹی وی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے ۔

 

