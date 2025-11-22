سمندری:تجاوزات ، گراں فروشی پر جرمانے ، دکانیں سیل
دکانداروں کو سخت وارننگ دی گئی اور بعض کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں
سمندری (نمائندہ دنیا )تحصیل انفورسمنٹ آفیسر قمر محمود منج کی ہدایت پر پیرا فورس سمندری نے شہر میں تجاوزات اور گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کیے اور متعدد دوکانیں سیل کر دیں۔انچارج پیرا فورس رانا ہارون جاوید نے شہر کے مختلف مقامات پر اشیاء خورد نوش کی قیمتوں کی چیکنگ کے دوران سرکاری نرخوں سے زائد قیمتوں پر فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے ۔ علاوہ ازیں، تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کو سخت وارننگ دی گئی اور بعض کو نوٹسز جاری کیے گئے ۔پیرا فورس آفیسر نے واضح کیا کہ دوکاندار گراں فروشی اور تجاوزات قائم کرنے سے گریز کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔