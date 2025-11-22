صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری:تجاوزات ، گراں فروشی پر جرمانے ، دکانیں سیل

  • فیصل آباد
سمندری:تجاوزات ، گراں فروشی پر جرمانے ، دکانیں سیل

دکانداروں کو سخت وارننگ دی گئی اور بعض کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں

سمندری (نمائندہ دنیا )تحصیل انفورسمنٹ آفیسر قمر محمود منج کی ہدایت پر پیرا فورس سمندری نے شہر میں تجاوزات اور گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کیے اور متعدد دوکانیں سیل کر دیں۔انچارج پیرا فورس رانا ہارون جاوید نے شہر کے مختلف مقامات پر اشیاء خورد نوش کی قیمتوں کی چیکنگ کے دوران سرکاری نرخوں سے زائد قیمتوں پر فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے ۔ علاوہ ازیں، تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کو سخت وارننگ دی گئی اور بعض کو نوٹسز جاری کیے گئے ۔پیرا فورس آفیسر نے واضح کیا کہ دوکاندار گراں فروشی اور تجاوزات قائم کرنے سے گریز کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن