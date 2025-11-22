صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش ملزموں نے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
(ن) گھر سے بازار جا رہی تھی ،ملزم شاہد، شہباز اور احتشام نے روک لیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)اوباش ملزمان نے خاتون کو اغوا کرکے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ مقبول ٹاؤن میں نور صاحب نامی شہری کی بیٹی (ن) گھر سے بازار جا رہی تھی کہ ملزم شاہد، شہباز اور احتشام نے اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ اسے زبردستی قابو کیا اور اغوا کرکے نامعلوم مقام پر لیجا کر مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

