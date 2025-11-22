صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ سیفٹی ٹیم نے بیمار جانور کے گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی

  • فیصل آباد
فوڈ سیفٹی ٹیم نے بیمار جانور کے گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی

ڈیڑھ من سے زائد انتہائی مضرِ صحت گوشت برآمد کرکے تلف کیا گیا

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ضلع چنیوٹ میں مردار اور بیمار جانوروں کے گوشت کا مکروہ دھندہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے بیمار جانور کے گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی۔ڈیڑھ من سے زائد بیمار جانور کا انتہائی مضرِ صحت گوشت برآمد کرکے تلف کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ ویٹرینری سپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالباسط کی رپورٹ کے مطابق گوشت انسانی استعمال کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا۔ ملزم کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2011 ترمیم شدہ 2016 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔

 

