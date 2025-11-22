کیمیکل فیکٹری دھماکہ، مرکزی جمعیت اہلحدیث کا اظہار افسوس
دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے غم میں شریک ہیں :عبد الرشید ،خالد محمود
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ علامہ عبد الرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے ملک پور نشاط آباد میں کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج کے باعث ہونے والے سانحہ میں 18 افراد کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ آج فیصل آباد کی فضا سوگوار ہے اور جاں بحق افراد کے ضیا پر ہر آنکھ اشکبار ہے ۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے غم میں شریک ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے ، زخمیوں کو جلد صحت یابی عطا کرے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے ۔علامہ عبد الرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے کہا کہ پاکستان میں مزدور طبقے کی حالت غیر مناسب ہے اور اکثر فیکٹری مالکان اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے مزدوروں کی صحت و حفاظت کے لیے مناسب انتظامات نہیں کیے جاتے ، جس کی وجہ سے ایسے المناک سانحات رونما ہوتے ہیں۔انہوں نے ضلعی اور پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو بھرپور مالی تعاون فراہم کیا جائے ۔