ٹو بہ ٹیک سنگھ:سرکاری سکولوں میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد
انعامات کی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر 1 میں ہوئی ، ڈی سی کی شرکت
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ تعلیم کے زیرِ اہتمام ضلع بھر کے سرکاری سکولوں میں سالانہ سپورٹس گالا منعقد ہوا، جس کا مقصد طلبہ و طالبات میں جسمانی صحت، اعتماد، نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سوچ کو فروغ دینا تھا۔انعامات کی مرکزی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر 1 میں ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ سی ای او ایجوکیشن راحیلہ جمیل، افسران، اساتذہ اور سکول عملہ بھی موجود تھا۔ضلع بھر سے ہزاروں طلبہ و طالبات نے دوڑ، ریلے ریس، لمبی چھلانگ، کرکٹ، فٹبال اور دیگر مقابلوں میں حصہ لیا۔ طلبہ نے ٹیبلو بھی پیش کیے جن میں قومی یکجہتی، محنت اور امن کے موضوعات کو اجاگر کیا گیا۔ڈی سی عمر عباس میلہ نے کہا کہ کھیل طلبہ کی ذہنی، جسمانی اور تعلیمی نشوونما کے لیے ناگزیر ہیں۔ تقریب کے آخر میں کامیاب طلبہ و طالبات میں انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ۔