صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ ٹیک سنگھ:سرکاری سکولوں میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ:سرکاری سکولوں میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

انعامات کی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر 1 میں ہوئی ، ڈی سی کی شرکت

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ تعلیم کے زیرِ اہتمام ضلع بھر کے سرکاری سکولوں میں سالانہ سپورٹس گالا منعقد ہوا، جس کا مقصد طلبہ و طالبات میں جسمانی صحت، اعتماد، نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سوچ کو فروغ دینا تھا۔انعامات کی مرکزی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر 1 میں ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ سی ای او ایجوکیشن راحیلہ جمیل، افسران، اساتذہ اور سکول عملہ بھی موجود تھا۔ضلع بھر سے ہزاروں طلبہ و طالبات نے دوڑ، ریلے ریس، لمبی چھلانگ، کرکٹ، فٹبال اور دیگر مقابلوں میں حصہ لیا۔ طلبہ نے ٹیبلو بھی پیش کیے جن میں قومی یکجہتی، محنت اور امن کے موضوعات کو اجاگر کیا گیا۔ڈی سی عمر عباس میلہ نے کہا کہ کھیل طلبہ کی ذہنی، جسمانی اور تعلیمی نشوونما کے لیے ناگزیر ہیں۔ تقریب کے آخر میں کامیاب طلبہ و طالبات میں انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن