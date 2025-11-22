صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
اقرا ناصر نے نمبرداران کو محکمانہ وصولیوں کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی

کمالیہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے ذیشان کالونی میں لیڈیز پارک کا معائنہ کیا اور تھری ڈی انٹری گیٹ کی تنصیب سمیت مختلف تعمیراتی و ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نے پارکس میں جاری کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی۔اسسٹنٹ کمشنر نے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد جمیل کو ہدایت کی کہ ذیشان کالونی میں بچوں کے لیے سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے زیر تعمیر بلڈنگ کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے نمبرداران کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی، جس میں محکمہ زراعت کے افسران و ملازمین کے ساتھ ریونیو افسر و اہلکار بھی موجود تھے ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نمبرداران کو محکمانہ وصولیوں کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کیں ۔

 

