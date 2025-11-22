چنیوٹ :سموگ، کمیونٹی پولیسنگ اور جرائم کیخلاف اقدامات
کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر پابندی پر زور
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع چنیوٹ میں سموگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مربوط اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی صدارت میں ڈسٹرکٹ اینٹی سموگ کمیٹی کے اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر پابندی پر عملدرآمد یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹریفک پولیس اور سیکرٹری آر ٹی اے کو چاہیے کہ وہ اہم شاہرات اور عوامی مقامات پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور بینرز آویزاں کریں۔ محکمہ زراعت کو کسانوں میں آگاہی مہم جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی جبکہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو پانی کا مسلسل چھڑکاؤ کرنے اور بھٹوں کو جدید ٹیکنالوجی کے بغیر نہ چلانے کے اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا۔انہوں نے تعلیمی اداروں میں سموگ آگاہی لیکچرز کے انعقاد اور فیکٹریوں و کارخانوں کے بوائلرز سے اٹھنے والے دھوئیں کی روک تھام پر بھی زور دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات نے ضلع کی سطح پر جاری اقدامات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔