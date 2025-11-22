صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر جھنگ نے انسدادِ سموگ،ڈینگی مہم کا جائزہ لیا

  • فیصل آباد
ضلعی محکموں کو روزانہ کی بنیاد پر ٹھوس عملی اقدامات کی ہدایات جاری

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع جھنگ میں ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت مختلف محکموں کا مشترکہ جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام ضلعی افسروں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے انسدادِ سموگ، ڈینگی مہم اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ضلعی محکموں کو روزانہ کی بنیاد پر ٹھوس عملی اقدامات کی ہدایات جاری کیں۔اجلاس میں اربن پلانٹیشن اور سکولوں میں شجرکاری مہم کی پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ڈی سی نے سرکاری و نجی اسکولوں میں مزید شجر کاری کے لیے واضح احکامات جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر نے پلس پراجیکٹ پر عملدرآمد کے حوالے سے ریونیو افسروں سے بریفنگ لی اور دو گورنمنٹ سکولوں کے طلبہ، طالبات اور اساتذہ کی تدریسی سرگرمیوں، صفائی ستھرائی، خوبصورتی اور تزئین و آرائش سے متعلق جاری کاموں کا جائزہ لیا۔اجلاس کے دوران کیٹل منڈی جھنگ کے انتظامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ متعلقہ محکموں نے منڈی میں جاری تعمیراتی کام پر بریفنگ دی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے نئی تعمیر ہونے والی منڈی میں پلانٹیشن بڑھانے کی ہدایات جاری کیں۔

 

