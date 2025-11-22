گرین ٹریکٹرز سکیم فیز ٹو کے تحت 52 ٹریکٹرز کی تقسیم
پر حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسڈی فراہم کی گئی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرین ٹریکٹرز سکیم فیز ٹو کے تحت فیصل آباد ڈویژن کیلئے مختص 1207 ٹریکٹرز میں سے ضلع فیصل آباد کے حصے میں 419 ٹریکٹرز شامل ہیں۔ اسی سلسلے میں محکمہ زراعت توسیع کے دفتر میں 52 ٹریکٹرز کاشتکاروں میں تقسیم کیے گئے ، جن پر حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسڈی فراہم کی گئی۔تقریب کے مہمانانِ خصوصی کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور، رکن قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر، رکن صوبائی اسمبلی چودھری عارف محمود گل اور سابق ایم پی اے ڈاکٹر نجمہ افضل نے کسانوں سے خطاب کیا اور انہیں ٹریکٹرز کی چابیاں دیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھری خالد محمود اور دیگر افسربھی موجود تھے ۔شرکائے تقریب نے کہا کہ ٹریکٹرز کی فراہمی کیلئے شفاف قرعہ اندازی کی گئی ہے ۔ جدید زرعی مشینری سے نہ صرف فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ پیداواری اخراجات میں کمی آ کر کسان خوشحال ہو رہا ہے ۔ حکومتی زرعی اصلاحات معیشت کو مستحکم بنانے میں معاون ثابت ہو رہی ہیں۔