محکمہ افرادی قوت ناکام،چائلڈ لیبر میں اضافہ
موٹر سائیکل ورکشاپس، ہوٹلوں اور فیکٹریوں میں کم عمر بچوں کو خلافِ قانون ملازمتیں دے کر ان کا شدید استحصال کیا جا رہا ہے ، طویل ڈیوٹیاں ، اجرت بھی کم دی جا رہی
فیصل آباد (بلال احمد سے )محکمہ افرادی قوت فیصل آباد چائلڈ لیبر کے خاتمے میں بری طرح ناکام ہوگیا ہے ۔ مہنگائی میں بے تحاشا اضافے کے باعث بچوں کا تعلیم چھوڑ کر مزدوری کی طرف رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے ، جبکہ موٹر سائیکل ورکشاپس، ہوٹلوں اور فیکٹریوں میں کم عمر بچوں کو خلافِ قانون ملازمتیں دے کر ان کا شدید استحصال کیا جا رہا ہے ۔شہر کے بازاروں، ورکشاپس، کھانے پینے کے مراکز اور مختلف صنعتی یونٹس میں 9 سے 12 سال تک کے بچے طویل ڈیوٹیاں دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ والدین معاشی مجبوری کے باعث بچوں کو سکول بھیجنے کے بجائے کم اجرت پر کام پر لگا رہے ہیں، جبکہ مالکان کم تنخواہ، فرمانبرداری اور سستے لیبر کے باعث ان کم عمر بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر بھرتی کرتے ہیں۔شہر کے متعدد مقامات پر بچے موٹر سائیکلوں کی مرمت، بھاری برتن اٹھانے ، تندوروں کی گرمی برداشت کرنے اور فیکٹریوں میں مشینوں کے قریب خطرناک ماحول میں کام کرتے ہیں۔ اس دوران انہیں چوٹ لگنے ، حادثات اور مستقل جسمانی نقصان کا شدید خطرہ لاحق رہتا ہے ، مگر نہ والدین شکایت کرتے ہیں اور نہ مالکان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی ہوتی ہے ۔محکمہ افرادی قوت اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی وقفے وقفے کی رسمی کارروائیاں محض دکھاوے تک محدود ہیں۔ کئی یونٹس سیل ہونے کے باوجود چند روز میں دوبارہ کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ وارننگ اور جرمانے بھی صرف کاغذی کارروائی تک رہ جاتے ہیں۔ چائلڈ لیبر ایکٹ کی موجودگی کے باوجود اس کا عملاً نفاذ نہ ہونے کے برابر ہے ، جس سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ۔متعلقہ حلقوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر بروقت اور سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو ایک پوری نسل تعلیم سے دور رہ کر غیر محفوظ اور کم اجرت والے کاموں میں پھنس کر اپنا مستقبل کھو دے گی۔شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مؤثر، مستقل اور سخت عملی اقدامات کیے جائیں۔