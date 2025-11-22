کل 2 قومی اور 3صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن کیلئے پولنگ،سکیورٹی انتظامات مکمل
پی پی 98، پی پی 115، پی پی 116، این اے 104 اور این اے 96 میں 1240 پولنگ سٹیشنز قائم ، 7 ہزار سے زائد پولیس افسر اہلکار فرائض سر انجام دیں گے ، 64 پولنگ سٹیشنز حساس قرار
فیصل آ باد (سٹی رپورٹر)ضمنی انتخابات کے حوالے سے فیصل آباد پولیس کی جانب سے سکیورٹی انتظامات مکمل کرلئے گئے ۔ مجموعی طور پر پانچ حلقوں میں ضمنی انتخابات کا میدان سجے گا، اس حوالے سے مجموعی طور پر 1240 پولنگ سٹیشنز قائم کئے گئے ہیں، جن کے سکیورٹی انتظامات کے لئے 7 ہزار سے زائد پولیس افسر اہلکار فرائض سر انجام دیں گے ۔ جبکہ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور ان کے اطراف میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرتے ہوئے پولنگ سٹیشنز کی آن لائن مانیٹرنگ کا عمل بھی جاری رکھا جائے گا، تاکہ سکیورٹی کے عمل کو فول پروف بنایا جاسکے ۔فیصل آباد میں مجموعی طور پر پانچ حلقوں میں 23 نومبر کو ضمنی انتخابات کا میدان سجے گا۔دو قومی اور تین صوبائی اسمبلیوں کے حلقے شامل ہیں۔ پی پی 98، پی پی 115، پی پی 116، این اے 104 اور این اے 96 شامل ہیں۔ ان حلقوں میں پولنگ کے عمل کے لئے مجموعی طور پر 124 پولنگ سٹیشنز قائم کئے گئے ہیں۔پانچوں حلقوں میں قائم پولنگ سٹیشنز میں سے مجموعی طور پر 64 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے ۔ جبکہ 610 پولنگ سٹیشنز کو بی کیٹیگری اور 566 پولنگ سٹیشنز کو سی کیٹگری کے پولنگ سٹیشنز قرار دیا گیا ہے ۔ سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کہتے ہیںضمنی انتخابات کے حوالے سے سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں ۔