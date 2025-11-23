صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو افراد کی میا ں بیوی کو نشہ آ ور برگر کھلا کر خاتو ن سے زیادتی

  • فیصل آباد
گوجرہ (نما ئندہ دُنیا) دو افراد نے میا ں بیوی کو نشہ آ ور برگر کھلا کر خاتو ن کو زیادتی کا نشا نہ بنا ڈالا۔

چک نمبر 426 ج ب کے شا ن نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرایا کہ وہ چک نمبر 360 ج میں ڈیرہ پر ملازمت کرتا ہے ،وہیں رہائش رکھی ہو ئی ہے ، میرے قریبی رشتہ دار علی اور ثقلین رات کو برگر لے کر ہمارے گھر آ ئے اور ہمیں میا ں بیوی کو نشہ آ ور بر گر کھلا دیئے جس سے وہ اور اسکی اہلیہ(ث،بی)بیہو ش ہو گئے اس دورا ن دونو ں اسکی بیوی باری باری زیادتی کا نشا نہ بناتے رہے اورفرار ہو ہو گئے ۔ پولیس نے ملزموں کی تلا ش شروع کردی۔

