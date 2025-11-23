صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل کا چالان کرنے پر ٹریفک اہلکار پر مبینہ تشدد

  • فیصل آباد
ملزموں کی جھال انڈر پاس پر اہلکارکوسنگین نتائج کی بھی دھمکیاں ،مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)موٹر سائیکل کا چالان کرنے پر ٹریفک اہلکارپرمبینہ تشدد ، ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے ۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے جھال انڈر پاس کے قریب ٹریفک اہلکار نے موٹر سائیکل سوار کو روک کر چالان کیا گیا تو موٹر سائیکل سوار اور اسکے ساتھیوں نے ٹریفک اہلکار کو قابو کر لیا اور مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگیں اور اسے سرکاری امور کی انجام دہی سے بھی روک دیا ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کیخلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

