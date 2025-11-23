صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو گھر میں گھس کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بناڈالا

  • فیصل آباد
خاتون کو گھر میں گھس کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بناڈالا

(ن )کیساتھ تھانہ ستیانہ کے علاقے میں شیطانی کھیل پرمقدمہ درجبھائی والا میں اکرم کی بیٹی پر تشدد،ملزم کیخلاف قانونی کارروائی شروع

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو گھر میں گھس کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ ستیانہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے (ن )نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اکیلی گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملزم نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر اسے قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گیا۔ جس پر پولیس ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔ دوسرے واقعہ میں تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں خاتون کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر نیم برہنہ کر دیا گیا۔بھائی والا کے رہائشی اکرم نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے اسکی بیٹی کو قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ اسکے کپڑے پھاڑ دیئے جس سے وہ نیم برہنہ ہو گئی۔ پولیس نے باپ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کیخلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

