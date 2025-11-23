صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسرہ ویکسی نیشن ٹیم پر تشدد ،مقدمہ درج، ملزموں کی تلاش شروع

  • فیصل آباد
خسرہ ویکسی نیشن ٹیم پر تشدد ،مقدمہ درج، ملزموں کی تلاش شروع

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خسرہ ویکسی نیشن ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے نور پور میں خسرہ ویکسی نیشن ٹیم گھر گھر وزٹ کررہی تھی کہ ملزموں نے قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کیساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کردیں اور سرکاری امور کی انجام دہی سے بھی روک دیا

تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے نور پور میں خسرہ ویکسی نیشن ٹیم گھر گھر وزٹ کررہی تھی کہ ملزموں نے قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کیساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کردیں اور سرکاری امور کی انجام دہی سے بھی روک دیا

