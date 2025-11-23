صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی الیکشن :آج جڑانوالہ میں کاروباری مراکز بند رکھنے کا حکم

  • فیصل آباد
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی ہدایت پر ضمنی الیکشن پر آج جڑانوالہ میں کاروباری مراکز بند رکھنے کا حکم جاری۔

انتظامیہ کے مطابق یہ فیصلہ پولنگ کے دوران امن و امان برقرار رکھنے، ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے اور ووٹرز کو پرسکون ماحول دیتے کیلئے کیا گیا ہے ۔ڈی سی نے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ انتخابی حلقوں میں نوٹیفکیشن پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ او رنگزیب گورائیہ نے شہریوں اور تاجروں سے اپیل کی ہے کہ ضمنی الیکشن پر تعاون کریں۔

