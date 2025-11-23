ضمنی الیکشن:ٹریفک پلان جاری، 600 سے زائد اہلکار تعینات
تمام روڈز،چوراہوں پر 38 انسپکٹرز ، 7 ڈی ایس پیز مانیٹرنگ ڈیوٹی انجام دینگے تمام پولنگ سٹیشنز پر پارکنگ انتظامات ٹریفک سٹاف کرے گا :سی ٹی او ناصررانا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ٹریفک پولیس کی جانب سے 23 نومبر 2025 کو ضمنی انتخابات کے حوالے سے جامع ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا، خصوصی پلان کے تحت 600 سے زائد ٹریفک سٹاف فرائض منصبی انجام دے گا۔ ان خیالات کا اظہار چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے پلان کے اجراء کے موقع پر کیا ضمنی الیکشن پر 38 ٹریفک انسپکٹرز اور 7 ڈی ایس پیز ڈیوٹی مانیٹرنگ کرینگے تمام پولنگ سٹیشنز پر پارکنگ کے انتظامات ٹریفک سٹاف کرے گا۔ رش والے مقامات، تمام روڈز اور چوراہوں میں بھی الرٹ ٹریفک سٹاف موجود رہے گا شہری کسی بھی ٹریفک دشواری کی صورت میں ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پر کال کر سکتے ہیں، ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی ضمنی الیکشن ٹریفک مانیٹرنگ روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔