پولنگ ڈے :آپریشنز عملہ کی چھٹی منسوخ ، حاضری کی ہدایت
سیوریج کی شکایت کے پیش نظر جائے تعیناتی پر حاضر رہیں ،ایم ڈی واسا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے آج پولنگ ڈے پر تمام آپریشنز سٹاف کی چھٹی منسوخ کرکرے جائے تعیناتی پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی کردی۔انہو ں نے کہا وہ اپنے جائے تعیناتی پر حاضر رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی سیوریج شکایت ہو تو اسے فوری حل کیا جا سکے ۔ پولنگ سٹیشنز پر بھی آپریشنز سٹاف کو ڈیوٹیز تفویض کی گئی ہیں اور تمام پولنگ سٹیشنز سیوریج سے کلیئر کروائے گئے ہیں۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سروسز فراہمی کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔