ضلع چنیوٹ میں ویٹرنری سٹاف میں موٹر بائیکس کی تقسیم

  • فیصل آباد
ضلع چنیوٹ میں ویٹرنری سٹاف میں موٹر بائیکس کی تقسیم

دور دراز علاقوں میں بروقت ویٹرنری خدمات فراہمی کیلئے موٹربائیکس کی فراہمیاقدام سے مویشی پال حضرات کو مؤثر ویٹرنری خدمات دہلیز پر ملینگی:مولانا چنیوٹی

فیصل آباد،چنیوٹ(خصوصی رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت محکمہ لائیو سٹاک نے ویٹرنری خدمات کو پیشہ ورانہ معیار، تیز تر فراہمی اور مقامی سطح پر مؤثر رسائی سے ہمکنار کرنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ۔ اس سلسلے میں ضلع چنیوٹ میں ویٹرنری سٹاف میں موٹر بائیکس تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی مولانا الیاس چنیوٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ڈائریکٹر لائیوسٹاک فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر ندیم بدر نے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ضلع چنیوٹ ڈاکٹر عطا سبحانی اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک تحصیل چنیوٹ ڈاکٹر واجد کے ہمراہ ضلع کے 28 سینئرویٹرنری آفیسرز اور ویٹرنری آفیسرز میں موٹربائیکس تقسیم کیں۔ ویٹرنری سٹاف کو بلاسود،آسان اقساط پربائیکس فراہم کی جا رہی ہیں اور یہ دیہی و دور دراز علاقوں میں بروقت ویٹرنری خدمات کی فراہمی کو ممکن بنانے کی جانب مؤثر اقدام ہے ۔مولانا الیاس چنیوٹی نے کہا یہ اقدام فیلڈ میں نقل و حرکت کو بہتر بنانے میں سنگ میل ثابت ہوگا جس سے مویشی پال حضرات کو بروقت اور مؤثر ویٹرنری خدمات انکی دہلیز پر میسر آئیں گی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر ندیم بدر نے کہا موٹربائیکس کی فراہمی سروس ڈیلیوری کے معیار کو بلند کرنے اور دور دراز علاقوں میں فوری رسائی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔

