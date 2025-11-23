صوبائی وزیر کی کیمیکل فیکٹری دھماکا کے زخمیوں کی عیادت
منشااللہ بٹ کا الائیڈ ہسپتال میں مریضوں کے علاج کا جائزہ، غفلت پر لیبرانسپکٹر معطل رہائشی علاقوں میں فیکٹریز نہ بننے دینے ،لواحقین کی مددکیلئے ڈیٹا مرتب کرنیکی ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر صوبائی وزیر محنت و افرادی وسائل منشااللہ بٹ نے الائیڈ ہسپتال فیصل آباد کا دورہ کیا۔ انہوں نے ملک پور میں گیس لیکج کے باعث کیمیکل فیکٹری میں دھماکا کے میں زخمی ہونے والے مریضوں کی عیادت کی ۔صوبائی وزیر نے برن یونٹ میں داخل متاثرہ افراد کی فرداً فرداً خیریت دریافت کی اور مہیا کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ کیا۔صوبائی وزیر نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ رہائشی علاقوں میں کوئی فیکٹری لگانے کی اجازت نہ دی جائے ۔انہوں نے ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر ایریا لیبرانسپکٹرشہزاد اصغر کو معطل کردیا اور کہا کہ حادثہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کا ڈیٹا مرتب کیا جائے تاکہ انکے لواحقین کی مالی امداد کی جاسکے۔