صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
ڈی سی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا، اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ او رنگزیب گورائیہ بھی ہمراہ تھے۔

ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈز، مختلف شعبہ جات اور سی ٹی سکین مشین سیکشن اور ان ڈور میل اور فیمیل وارڈ کا دورہ کیا۔ مریضوں سے طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے کہا کہ مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کیلئے تمام تر ضروری اقدامات کئے جا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی کے بہتر انتظامات اور مریضوں کو میسر سہولیات پر ایم ایس اور انکی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شاباش دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گوجرانوالہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈسکہ کا دورہ

گورنر فیصل کریم کنڈی کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت

وزیرآباد:تمام سکولوں میں سکیو رٹی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت

لائوڈ سپیکر کا استعمال ، خطیب گرفتار

دکاندار کی کمسن بچی سے چھیڑ چھاڑ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل