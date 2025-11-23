ڈی سی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا، اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ او رنگزیب گورائیہ بھی ہمراہ تھے۔
ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈز، مختلف شعبہ جات اور سی ٹی سکین مشین سیکشن اور ان ڈور میل اور فیمیل وارڈ کا دورہ کیا۔ مریضوں سے طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے کہا کہ مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کیلئے تمام تر ضروری اقدامات کئے جا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی کے بہتر انتظامات اور مریضوں کو میسر سہولیات پر ایم ایس اور انکی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شاباش دی۔