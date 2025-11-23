صوبائی وزیر تعلیم نے کمالیہ یونیورسٹی میں آئی ٹی بلاک کا افتتاح کیا
چائنیز وفد اور کمالیہ یونیورسٹی میں تعلیمی تعاون پر MOU پر دستخط بھی کئے گئے
ٹو بہ ٹیک سنگھ، کمالیہ (ڈسٹر کٹ رپورٹر ، نمائند ہ دنیا)وائس چانسلر ڈاکٹر یاسر نواب کی دعوت پروزیرِ تعلیم رانا سکندر حیات نے یونیورسٹی آف کمالیہ میں جدید سہولیات سے آراستہ آئی ٹی بلاک کا افتتاح کیا اور سنٹرل لائبریری کا بھی معائنہ کیا۔چائنیز وفد اور کمالیہ یونیورسٹی میں تعلیمی تعاون پر اہم MOU پر دستخط بھی کیے گئے ۔اس موقع پرطلبہ سے خطاب کرتے رانا سکندر حیات نے کہا حکومتِ پنجاب صوبے بھر میں تعلیم کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے تاریخی اقدامات کر رہی ہے ، نئی تعلیمی پالیسی کے تحت سرکاری اداروں میں جدید سہولیات، آئی ٹی لیبز کا قیام، سمارٹ کلاس رومز اور ڈیجیٹل لائبریریز کا دائرہ کار تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے ، حکومت میرٹ، شفافیت اور معیارِ تعلیم بہتر بنانے کیلئے غیر معمولی فنڈز فراہم کر رہی ہے تاکہ ہر طالبعلم کو یکساں تعلیمی مواقع میسر آ سکیں ۔