یکم دسمبرسے جڑانوالہ روڈ پر ڈرینز صفائی ، ٹوٹی سلیبز بدلنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
کارپوریشن کو سرگودھا و ملت روڈز پر بھی ڈرینزکے کور تبدیل کرنیکاٹاسک تفویض

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازکے عوامی بہبود کے انقلابی اقدامات کے تحت واسا کی زیرنگرانی یکم دسمبر سے جڑانوالہ روڈ پر ڈرینز کی معیاری ڈی سلٹنگ سمیت ڈرینز/نالوں کی ٹوٹی سلیبز کی تبدیلی کا فیصلہ کرلیاگیا۔علاوہ ازیں سرگودھا روڈ اور ملت روڈ پر ڈرینزکے کور (سلیب)کے سروے اور ٹوٹے وخستہ حال کور تبدیل کرنے کیلئے میونسپل کارپوریشن کو ٹاسک تفویض کردیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے واسا اور میونسپل کارپوریشن کے افسروں سے میٹنگ کی اور واضح کیا کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے ، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی اور غفلت برتنے پر سخت کارروائی ہوگی۔

