میرا سوہنا فیصل آباد کی 12 دسمبر سے رنگا رنگ تقریبات کا آغاز، میوزیکل اینڈ فوڈ فیسٹیول بھی ہوگا
فیصل آباد کی ثقافت پر مشتمل آرٹس اینڈ کرافٹس،قصہ گوئی،مضمون نویسی، کیلیگرافی، شاعری،بک فیئر،ثقافتی ورثے کی سیر، سپورٹس مقابلے ، ڈرامے ،محلہ سجاؤ مہم بنیادی ایونٹس ہونگے :کمشنرکوبریفنگ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق فیصل آباد کے کلچر کوپروان چڑھانے کیلئے 12 دسمبر سے میرا سوہنا فیصل آبادکی رنگارنگ تقریبات کا آغاز کیا جائے گا۔کمشنر فیصل آبادڈویژن راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت پروگرام سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سب کمیٹیز نے ایونٹس کی تفصیلات پر بریفنگ دی۔اجلاس کو بتایا گیا کہ فیصل آباد کی ثقافت پر مشتمل آرٹس اینڈ کرافٹس،قصہ گوئی،مضمون نویسی، کیلیگرافی، شاعری،میوزیکل اینڈ فوڈ فیسٹیول،بک فیئر،ثقافتی ورثے کی سیر،کھیلوں کے مقابلے ،شارٹ موضوعاتی ڈرامے ،محلہ سجاؤ مہم بنیادی ایونٹس ہیں۔کمشنر نے ا س موقع پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتہ پر محیط پروگرامز میں فیصل آباد کے شہریوں کی غیرمعمولی شرکت کیلئے تمام تر تشہیری ذرائع بروئے کار لائے جائیں۔انہوں نے کہا کہ میرا سوہنا فیصل آباد کے تحت ضلع کے 25 مقامات پر میگا پلانٹیشن بھی پروگرام میں شامل ہوگی۔