دھماکا: محکمہ لیبر کی بڑی غفلت سامنے آگئی : 5 سال قبل متاثرہ فیکٹری بطور دکان رجسٹرڈ، تجدید بھی کردی گئی
لیبر ڈیپارٹمنٹ نے نذرانہ لیکر فیکٹری کو بطور دکان رجسٹرڈ کیا ،حفاظتی اقدامات نظر انداز ،دسمبر 2024کو رجسٹریشن کی تجدید بھی کردی ، ڈی جی نے ذمہ داری ضلعی انتظامیہ پر ڈالدی
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )ملک پور کیمیکل فیکٹری دھماکے سے متعلق بڑا انکشاف، لیبر ڈیپارٹمنٹ کی بڑی غفلت سامنے آگئی۔ لیبر ڈیپارٹمنٹ نے 2020 میں فیکٹری کو بطور دکان رجسٹرڈ کیا ،دسمبر 2024 میں رجسٹریشن تجدید میں بھی بطور دکان ہی تجدید کردی، ڈی جی لیبر نے ذمہ داری ضلعی انتظامیہ پر ڈال دی ۔تفصیلات کے مطابق فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں دوروزقبل المناک سانحہ میں 20 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ۔جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل ہیں۔ دھماکے سے گئے 6 سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے تین فیکٹریوں اور 9 گھروں کی چھتیں زمین بوس ہوئیں، پولیس نے فیکٹری مالک اور منیجر سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا۔
ھماکے کے بعد عمارتیں ملنے کے ڈھیر بن گئیں ۔وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے کر کمشنر سے رپورٹ طلب کرلی۔ دوسری جانب ڈی جی انڈسٹریز کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ بھی منظر عام پر آچکی ہے جسکے مطابق دھماکا گیس سلنڈر لیکیج شارٹ سرکٹ اور کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہوا تاہم جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ سرکاری محکموں کی غفلت کے باعث قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوگئیں۔ متاثرہ جگہ پر کیمیکل کے ڈرم سٹیمر کے حصے اور گھریلو سامان بکھرا پڑا ہے ۔ صوبائی وزیر محنت وافرادی وسائل منشااللہ بٹ کی جانب سے متاثرہ جگہ کے دورے کا شیڈول دیا گیا مگر عین وقت پر دورہ منسوخ کردیا گیا اور انہوں نے الائیڈ ہسپتال کا دورہ کرکے فرضی کارروائی کردی۔
دھماکے پرسول ڈیفنس کی جانب سے لیبر ڈیپارٹمنٹ اور محکمہ لیبر کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جارہا ہے ۔فیکٹری دھماکے سے متعلق بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ لیبر ڈیپارٹمنٹ نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا مبینہ طور پر بھاری نذرانہ لے کر فیکٹری کو بطور دکان رجسٹرڈ کیا تھا جو لیبر ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے ۔ 2024 میں رجسٹریشن کی تجدید بھی کی گئی مگر اس وقت بھی فیکٹری ایکٹ کے تحت رجسٹریشن نہیں کی گئی ، حفاظتی اقدامات کو بھی نظر انداز کردیا گیا ۔معاملے سے متعلق سوال کے جواب میں ڈی جی لیبر اُم ِ کلثوم نے واضح موقف اختیار کرنے کی بجائے اسکا ذمہ دارضلعی انتظامیہ کو ٹھہرا دیا تاہم رجسٹریشن سے متعلق سوال کے جواب میں ڈائریکٹر لیبر ایسٹ غضنفر شاہ نے تسلیم کیا کہ فیکٹری بطور دکان رجسٹرڈ ہے ۔